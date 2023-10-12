Почему рост человека уменьшается с возрастом

Изменения в росте связаны с некоторыми переменами, которые происходят с костной и мышечной тканью человека.

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Обычно этот процесс начинается в возрасте тридцати лет. “Рамблер” разобрался, почему так происходит и как можно замедлить уменьшение роста.

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Причины уменьшения роста

Каждые десять лет человек теряет порядка 3-5% мышечной массы, а люди в возрасте – значительно больше. Это одна из причин, почему рост становится значительно ниже, чем был в молодости. Уменьшается объем мышц, вследствие чего они с трудом удерживают вертикальное положение тела. В результате пожилые люди горбятся, из-за чего кажутся более низкими, чем есть на самом деле.

Вторая причина, почему человек становится ниже к старости, это утрата костной ткани. К сорока годам скорость прироста костной ткани снижается. Параллельно с этим, снижение ее объемов становится быстрее. Это сказывается на межпозвоночных дисках, которые сильнее сдавливаются, и это вполне нормальный процесс старения. Однако если рост изменился довольно сильно, это может сигнализировать об остеопорозе, который сильнее ускоряет распад костной ткани.

Не стоит забывать и о привычках, которые тоже влияют на рост, причем они сказываются на осанке уже в молодом возрасте. Среди них сутулость, пренебрежение занятиями спортом, курение, пристрастия к алкоголю и стероидам, употребление кофе, любовь к диетам и неправильное питание.

Что делать, чтобы не столкнуться с этой проблемой?

Важно придерживаться здорового образа жизни, если вы замечаете, что начались изменения в росте. Регулярно занимайтесь спортом и уделяйте особое внимание мышцам спины. Это поможет тканям привыкнуть к интенсивной нагрузке, и, как следствие, они будут с легкостью удерживать тело в вертикальном положении. В первую очередь, заниматься спортом нужно офисным работникам, которые мало двигаются в силу своей профессии.

Также важно контролировать свое питание. Для здоровья костей необходим кальций, поэтому отдавать предпочтение стоит продуктам, которые смогут восполнить его недостаток в организме.