Нейрогимнастика – это комплекс специальных упражнений для тренировки и активизации работы головного мозга.

После 55 лет происходит естественное ухудшение когнитивных функций мозга: внимания, памяти, мышления. Нейрогимнастика помогает замедлить эти процессы и даже частично восстановить утраченные с возрастом способности.

Регулярная стимуляция мозга через упражнения нейрогимнастики замедляет процессы старения мозга и даже частично восстанавливает утраченные когнитивные способности. Это позволяет сохранить активность в пожилом возрасте.

Поэтому людям старше 55 лет рекомендуется включить занятия нейрогимнастикой в свой режим дня. Даже 10-15 минут упражнений в день значительно улучшат работу мозга.

Подробнее о нейрогимнастике рассказал в видео эрготерапевт Денис Дятлов.