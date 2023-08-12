Почему людям старше 55 лет нужна нейрогимнастика: видео
Нейрогимнастика – это комплекс специальных упражнений для тренировки и активизации работы головного мозга.
После 55 лет происходит естественное ухудшение когнитивных функций мозга: внимания, памяти, мышления. Нейрогимнастика помогает замедлить эти процессы и даже частично восстановить утраченные с возрастом способности.
Регулярная стимуляция мозга через упражнения нейрогимнастики замедляет процессы старения мозга и даже частично восстанавливает утраченные когнитивные способности. Это позволяет сохранить активность в пожилом возрасте.
Поэтому людям старше 55 лет рекомендуется включить занятия нейрогимнастикой в свой режим дня. Даже 10-15 минут упражнений в день значительно улучшат работу мозга.
Подробнее о нейрогимнастике рассказал в видео эрготерапевт Денис Дятлов.
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