Онколог предупредила о четырех скрытых симптомах рака кишечника

Рак кишечника является одним из наиболее распространенных видов рака. Ранняя постановка диагноза имеет решающее значение для положительного исхода, поэтому важно как можно раньше выявить тревожные изменения в работе организма.

Онколог Анна, которая активно ведет личный блог и делится кейсами из практики, предупредила свою аудиторию о наименее очевидных признаках недуга, на которые многие пациенты не обращают внимание.

Так, по ее словам, следует обратиться к специалисту и пройти обследование в случае резкой потери веса, болезненных ощущений в животе, жидкого стула и чрезмерной усталости, которая не проходит даже после отдыха. Эти симптомы должны насторожить в том случае, если они сохраняются на протяжении трех недель, заключила она.