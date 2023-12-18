Ученые: поздний ужин увеличивает риск инсульта

Поздний ужин увеличивает риск инсультов или микроинсультов на 28%. Об этом сообщает издание The Mirror со ссылкой на французских ученых.

В ходе семилетнего исследования, в котором приняли участие свыше 100 тысяч человек, эксперты выяснили: люди, которые ужинают позже девяти часов вечера, на 28% чаще сталкиваются с инсультами и микроинсультами, чем те, кто ужинает до 20 вечера.

По словам специалистов, поздний ужин, когда артериальное давление обычно ниже, может со временем повредить кровеносные сосуды и увеличить риск образования тромбов. А тромбы, в свою очередь, чреваты инсультом и инфарктом.