Назван один важный фактор, который увеличивает риск инфаркта

По словам врачей, при оценке риска сердечного приступа часто упускается из виду один важный тревожный сигнал.

Липопротеин(а), или ЛП(а), — это белок, который может значительно увеличить вероятность сердечного приступа, если он содержится в крови в высоких концентрациях.

Fox News побеседовал с доктором Сэтом Баумом, кардиологом и главным научным сотрудником компании Flourish Research в Бока-Ратоне, штат Флорида, о важности этого часто игнорируемого возбудителя инфаркта.

Наряду с липопротеином низкой плотности (ЛПНП) и липопротеином высокой плотности (ЛПВП), ЛП(а) переносит холестерин по крови.

Чем выше уровень ЛП(а), тем больше вероятность того, что холестерин будет накапливаться в кровеносных сосудах, повышая риск сердечного приступа или инсульта.

"ЛП(А) содержит частицы, которые в больших концентрациях приводят к сердечно-сосудистым заболеваниям", — говорит Баум.

По словам кардиолога, существует три основных риска, которые вызывает ЛП(А).

Во-первых, он вызывает атеросклероз — накопление жиров и холестерина в артериях.

"Другой риск — воспаление, которое является критическим аспектом развития бляшек и риска возникновения сердечного приступа", — сказал Баум.

Третий компонент, который также играет важную роль в возникновении сердечного приступа или инсульта, заключается в том, что ЛП(а) повышает риск образования тромбов, которые могут закупорить артерию.

Чем выше уровень ЛП(а), тем больше вероятность того, что холестерин будет накапливаться в кровеносных сосудах, увеличивая риск сердечного приступа или инсульта.

Примерно 20 % населения находятся в группе риска из-за ЛП(а).

По словам Баума, хотя уровень ЛПНП генетически обусловлен у небольшой части населения, этот тип липопротеинов в значительной степени зависит от диеты и физических упражнений.

ЛП(А), однако, не может контролироваться факторами образа жизни.

"В настоящее время не существует терапевтического средства, способного снизить уровень ЛП(а)", — говорит Баум.

Некоторые врачи рекомендуют проверять уровень ЛП(а) всем, полагая, что если пациенты будут знать, что они более подвержены сердечным приступам, то они с гораздо большей вероятностью снизят другие сердечно-сосудистые риски. Уровень ЛП(А) можно проверить с помощью простого анализа крови.

Как минимум, Баум рекомендует проверять уровень ЛП(а) хотя бы раз, а затем повторять проверку в случае определенных изменений в состоянии здоровья.

По словам доктора, уровень обычно остается относительно стабильным на протяжении всей жизни пациента, но некоторые факторы могут немного сдвинуть уровень ЛП(a) в ту или иную сторону.

"Например, менопауза может резко повысить уровень ЛП(а), как и низкий уровень гормонов щитовидной железы или заболевания почек", — отметил Баум.

Независимо от уровня ЛП(а), рекомендуется снизить факторы сердечно-сосудистого риска с помощью образа жизни, диеты и физических упражнений.