Кардиолог Копылов объяснил, как похмелье может привести к инфаркту

После употребления алкоголя могут появиться сбои сердечного ритма, что чревато крайне опасными последствиями, заявил доктор медицинских наук, профессор-кардиолог Филипп Копылов в беседе. Слова эксперта приводит kp.ru.

Кардиолог объяснил, как похмелье может привести к инфаркту
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По словам специалиста, неуемные праздничные возлияния могут привести к развитию синдрома «праздничного сердца», исходом которого может стать аритмия или сердечный приступ.

Копылов также отметил, что во время похмелья часто происходят сбои сердечного ритма на фоне алкогольной интоксикации. Это, в свою очередь, может привести к инфаркту и чревато даже летальным исходом.

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Эксперт назвал признаки сбоя сердечного ритма:

  • одышка, чувство нехватки воздуха;
  • отчетливое ощущение биения сердца, удары неритмичные;
  • сильная слабость;
  • стенокардия, сопровождающаяся болью в груди.

При первом появлении перечисленных признаков необходимо немедленно вызвать скорую помощь.

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