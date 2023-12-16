Кардиолог объяснил, как похмелье может привести к инфаркту

Кардиолог Копылов объяснил, как похмелье может привести к инфаркту
После употребления алкоголя могут появиться сбои сердечного ритма, что чревато крайне опасными последствиями, заявил доктор медицинских наук, профессор-кардиолог Филипп Копылов в беседе. Слова эксперта приводит kp.ru.
По словам специалиста, неуемные праздничные возлияния могут привести к развитию синдрома «праздничного сердца», исходом которого может стать аритмия или сердечный приступ.
Копылов также отметил, что во время похмелья часто происходят сбои сердечного ритма на фоне алкогольной интоксикации. Это, в свою очередь, может привести к инфаркту и чревато даже летальным исходом.
Эксперт назвал признаки сбоя сердечного ритма:
- одышка, чувство нехватки воздуха;
- отчетливое ощущение биения сердца, удары неритмичные;
- сильная слабость;
- стенокардия, сопровождающаяся болью в груди.
При первом появлении перечисленных признаков необходимо немедленно вызвать скорую помощь.
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