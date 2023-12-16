Кардиолог объяснил, как похмелье может привести к инфаркту

После употребления алкоголя могут появиться сбои сердечного ритма, что чревато крайне опасными последствиями, заявил доктор медицинских наук, профессор-кардиолог Филипп Копылов в беседе. Слова эксперта приводит kp.ru.

По словам специалиста, неуемные праздничные возлияния могут привести к развитию синдрома «праздничного сердца», исходом которого может стать аритмия или сердечный приступ.

Копылов также отметил, что во время похмелья часто происходят сбои сердечного ритма на фоне алкогольной интоксикации. Это, в свою очередь, может привести к инфаркту и чревато даже летальным исходом.