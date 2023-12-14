Врач рассказал, как спасти желудок на праздниках

Врач-терапевт, пульмонолог, реабилитолог Олег Абакумов поделился советами, как не навредить желудку на новогодних каникулах. Об этом врач рассказал в своем Telegram-канале.

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Абакумов предупреждает, что вследствие частого употребления алкоголя и нестероидных противовоспалительных препаратов может развиться гастрит. Терапевт отметил, что гастрит также может быть аутоиммунным — тогда болезнь поражает здоровые клетки желудка. Аутоиммунный гастрит чаще всего возникает у пациентов с болезнью Хасимото и диабетом 1 типа.

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Симптомами гастрита является боль под мечевидным отростком, тошнота, рвота и ощущение переполненности в верхней части живота после приема пищи.

Абакумов советует обратиться ко врачу, если с симптомами не получается справиться самостоятельно, а также если пациент теряет сознание или обнаруживает кровь в стуле и рвоте.

Выявить гастрит можно с помощью тестов на бактерию Хеликобактер пилори, эндоскопии и рентгена.

«Сам по себе гастрит не опасное заболевание и есть у 95% людей, но если запустить его, он может перерасти в язву. Она возникает, когда кислота в пищеварительном тракте съедает внутреннюю поверхность желудка или тонкой кишки».

Гастрит, говорит врач, можно спутать с язвой, но при гастрите также могут присутствовать проблемы с дыханием, слабость, необъяснимая потеря веса и изменения аппетита.

Терапевт объясняет, что часто для лечения гастрита рекомендуется принимать антибиотики, а также лекарства, которые блокируют, нейтрализуют или снижают выработку желудочной кислоты.

По словам Абакумова, если гастрит не является серьезной проблемой, то не стоит так думать о язве. Язва может вызвать внутреннее кровотечение, отверстия в стенке желудка и даже рак желудка.

«Проблемы могут начаться внезапно, а январь не самое удачное время для похода по больницам. Если прием не скоро — лучше заранее спросите у врача, от каких продуктов стоит отказаться уже сейчас, и запишите, какие симптомы у вас есть и были, какие витамины и лекарства пьете. Это поможет быстрее и грамотнее подобрать лечение».