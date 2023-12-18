Многие заболевания на ранних стадиях протекают бессимптомно. Профессор Дэвид Ньюби из Центра передовых исследований при Эдинбургском университете рассказал изданию Express UK о неочевидном признаке проблем с сердцем.

Для болезней сердечно-сосудистой системы характерны не только боль в груди, затрудненное дыхание и потеря сознания. Как отметил специалист, пациенты зачастую жалуются в том числе на отечность разных частей тела.

"Застойная сердечная недостаточность приводит к тому, что одна или обе нижние камеры сердца перестают хорошо перекачивать кровь. В результате она может скапливаться в ногах, лодыжках и ступнях, вызывая отеки", – объяснил врач.

Вместе с тем он напомнил, что подобные изменения наблюдаются, например, и после длительного сидения, потребления большого количества жидкости или приема определенных лекарств. В этой связи важно следить за своим самочувствием и регулярно обследоваться.