Биохимик предупредила об опасности воды из кулера

Испорченная питьевая вода из кулера способна навредить здоровью. О возможных неприятных последствиях "Известиям" рассказала биохимик Людмила Поликарпова.

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По словам специалиста, потребление несвежей воды из кулера может вызвать аллергию, болезненные ощущения в животе, рвоту и диарею. А в самых тяжелых случаях человеку грозят сальмонеллез и дизентерия.

Как объяснила биохимик, есть две причины, по которым такая вода портится.

Во-первых, это происходит из-за отсутствия или поломки системы фильтрации внутри самого кулера. Во-вторых, виной тому могут быть неправильное хранение или эксплуатация кулера (когда он расположен под прямыми лучами солнца, в помещении с высокой температурой воздуха, возле батарей и т.д.).

"Если вода в кулере хранится слишком долго, она может начать портиться из-за наличия микроорганизмов, которые со временем начинают размножаться во внутреннем трубопроводе и накопительных резервуарах", – уточнила эксперт.