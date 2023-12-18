Семь главных ошибок при лечении простудных заболеваний

Когда вы болеете, вам хочется как можно быстрее выздороветь. Но некоторые из ваших действий могут, наоборот, усугубить симптомы и продлить болезнь. "Рамблер" расскажет о главных ошибках, которые допускают люди при лечении от простудных заболеваний и гриппа.

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Болезнь на ногах

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Не следуйте привычному распорядку дня. Вашему организму нужна энергия, чтобы бороться с вирусом простуды или гриппа. Большая ошибка — пытаться перенести болезнь на ногах. Поэтому отменяйте планы и старайтесь оставаться дома. Вы не только поможете своему организму восстановиться, но и предотвратите распространение микробов.

Экономия на сне

Исследование показало, что люди, которые спят менее 6 часов в сутки, имеют в четыре раза больше шансов заболеть, чем те, кто спит не менее 7 часов. Поэтому ложитесь спать пораньше и вздремните днем, если вам хочется. Ваши симптомы не дают вам спать? Успокойте ночной кашель небольшим количеством меда и включите увлажнитель воздуха, чтобы облегчить дыхание.

Лечение антибиотиками

Антибиотики убивают только бактерии, а простуду и грипп вызывают вирусы. Почти треть рецептов на антибиотики являются ненужными. Это может повысить риск побочных эффектов, таких как диарея и аллергические реакции и способствует возникновению огромной глобальной проблемы здравоохранения: развитию устойчивости к антибиотикам. Из-за повсеместного использования антибиотиков, бактерии привыкают к лекарствам и они перестают действовать.

Мало жидкости

Когда болит горло, не так-то просто глотать жидкость. Но правильный питьевой режим помогает разжижать слизь и устранять заложенность, а также облегчает головные боли. Для дополнительного эффекта выпейте теплый напиток, например травяной чай или бульон. Исследования показывают, что это может помочь облегчить симптомы простуды, такие как усталость или боль в горле.

Слишком мало еды

Еще одна ошибка — пропуск приемов пищи и перекусов. Возможно, у вас нет особого аппетита, но важно что-нибудь съесть. Калории и питательные вещества будут питать иммунные клетки, которые атакуют вирусы простуды и гриппа. Результат: вы можете поправиться быстрее. Попробуйте съесть тарелку куриного супа.

Дым

Курение повреждает легкие и раздражает горло, ухудшая симптомы простуды. Так что откажитесь от сигарет, вейпов и кальяна и воздержитесь от пассивного курения.

Нервы ни к чему