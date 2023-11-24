Отоларинголог Владимир Зайцев в беседе с NEWS.ru рассказал, как защититься зимой от простудных и вирусных заболеваний.

Медик напомнил о том, как важно носить шапку и шарф. Кроме того, врач посоветовал не общаться по телефону на морозе и не мыть голову перед выходом на улицу.

По словам Зайцева, капюшон не является альтернативой шапке. Меховые наушники также не обезопасят от простуд, поэтому следует отдавать предпочтение головному убору, который будет плотно прилегать к голове.

Шарф защитит шею и гортаноглотку, поскольку на уровне горла расположены небные миндалины.