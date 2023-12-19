Врач рассказал, почему нужно есть лук: видео
Лук содержит множество полезных для здоровья веществ.
По словам врача Сергея Малоземова, в луке есть кверцетин – флавоноид, обладающий мощным антиоксидантным действием. Он защищает клетки организма от повреждений, вызванных свободными радикалами, тем самым предотвращая развитие сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.
Также в луке содержатся витамины С, В1, В2, В6, РР, минералы калий, фосфор, железо, магний, сера, йод, фитонциды. Регулярное употребление лука в пищу поможет укрепить иммунитет, снизить уровень холестерина и риск развития атеросклероза, нормализовать работу ЖКТ, повысить остроту зрения и улучшить состав крови.
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