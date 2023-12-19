По словам врача Сергея Малоземова, в луке есть кверцетин – флавоноид, обладающий мощным антиоксидантным действием. Он защищает клетки организма от повреждений, вызванных свободными радикалами, тем самым предотвращая развитие сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.