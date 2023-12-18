Невролог Аникина назвала главные симптомы психогенного кашля
Невролог Марина Аникина перечислила симптомы психогенного кашля. Об этом сообщает радио Sputnik.
По словам медика, чаще всего кашель является признаком респираторной инфекции, однако в некоторых случаях он может указывать на стресс.
Аникина отметила, что после ОРВИ кашель может сохраняться еще две-три недели. Если и по прошествии этого времени симптом сохраняется, это повод насторожиться.
Врач добавила, что психогенный кашель возникает на фоне стресса и чувства глобальной опасности. В частности, такой кашель может возникнуть при эмоциональном разговоре или психотравмирующей ситуации, но ночью зачастую он не появляется.
В заключение врач посоветовала при продолжительном кашле пройти дополнительные обследования, а именно сделать рентгенографию грудной клетки, сдать определенные анализы крови, обратиться к отоларингологу, аллергологу и гастроэнтерологу.
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