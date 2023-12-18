Невролог Марина Аникина перечислила симптомы психогенного кашля. Об этом сообщает радио Sputnik.

По словам медика, чаще всего кашель является признаком респираторной инфекции, однако в некоторых случаях он может указывать на стресс.

Аникина отметила, что после ОРВИ кашель может сохраняться еще две-три недели. Если и по прошествии этого времени симптом сохраняется, это повод насторожиться.

Врач добавила, что психогенный кашель возникает на фоне стресса и чувства глобальной опасности. В частности, такой кашель может возникнуть при эмоциональном разговоре или психотравмирующей ситуации, но ночью зачастую он не появляется.