Невролог объяснила, как использовать наушники без вреда для здоровья

Невролог Демьяновская объяснила, как использовать наушники без вреда для здоровья
Невролог Екатерина Демьяновская в беседе с RT рассказала, как использовать наушники без вреда для здоровья.
По словам медика, длительное воздействие громких звуков может спровоцировать гибель волосковых клеток внутреннего уха. Восстановить волосковые клетки невозможно, а потому, когда их количество уменьшается, человек начинает хуже слышать.
Чтобы не допустить этого, необходимо ограничить длительность и громкость прослушивания музыки. Как отметила врач, безопасной громкостью считается 50—65 дБ, то есть 50-60% от максимального уровня громкости в устройстве.
Вдобавок к этому наушники стоит использовать не больше часа подряд и суммарно менее двух часов в день.
Кроме того, не стоит игнорировать вопрос гигиены. Медик напомнила о том, что наушники нужно дезинфицировать хотя бы раз в неделю. Вакуумные наушники лучше заменить на накладные. Особенно опасные вакуумные наушники для людей с аллергией и сахарным диабетом.
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