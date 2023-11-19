Невролог объяснила, как использовать наушники без вреда для здоровья

Невролог Екатерина Демьяновская в беседе с RT рассказала, как использовать наушники без вреда для здоровья.

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По словам медика, длительное воздействие громких звуков может спровоцировать гибель волосковых клеток внутреннего уха. Восстановить волосковые клетки невозможно, а потому, когда их количество уменьшается, человек начинает хуже слышать.

Чтобы не допустить этого, необходимо ограничить длительность и громкость прослушивания музыки. Как отметила врач, безопасной громкостью считается 50—65 дБ, то есть 50-60% от максимального уровня громкости в устройстве.

Вдобавок к этому наушники стоит использовать не больше часа подряд и суммарно менее двух часов в день.