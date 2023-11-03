Врач объяснил, почему нельзя чистить уши ватными палочками

Чистка ушей ватными палочками для многих людей является естественной привычкой. Как она может навредить, "Лайфу" рассказал кандидат медицинских наук Илья Сенченко.

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По словам специалиста, увлечение палочками травмирует эпидермис, провоцируя усиленное выделение железами ушной серы. Это, в свою очередь, приводит к формированию серной пробки, из-за которой ухудшается слух и проявляются болевые ощущения.

Иногда самостоятельная механическая очистка ушей приводит к "утрамбовке" серы в зоне слухового прохода, развитию гнойничковых заболеваний ушей и гнойному отиту, предупреждает эксперт.

Он также напомнил, что важно осуществлять уход за внутриканальными наушниками. В противном случае может развиться грибковое поражение наружного уха и отит.