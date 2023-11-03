Врач объяснил, почему нельзя чистить уши ватными палочками

Врач Сенченко объяснил, почему нельзя чистить уши ватными палочками
Чистка ушей ватными палочками для многих людей является естественной привычкой. Как она может навредить, "Лайфу" рассказал кандидат медицинских наук Илья Сенченко.
По словам специалиста, увлечение палочками травмирует эпидермис, провоцируя усиленное выделение железами ушной серы. Это, в свою очередь, приводит к формированию серной пробки, из-за которой ухудшается слух и проявляются болевые ощущения.
Иногда самостоятельная механическая очистка ушей приводит к "утрамбовке" серы в зоне слухового прохода, развитию гнойничковых заболеваний ушей и гнойному отиту, предупреждает эксперт.
Он также напомнил, что важно осуществлять уход за внутриканальными наушниками. В противном случае может развиться грибковое поражение наружного уха и отит.
Ранее "Рамблер" рассказывал, для каких заболеваниях характерна бледность кожи.