Отоларинголог Зайцев рассказал, почему нельзя сморкаться

Если сморкаться неправильно, есть риск потери слуха, заявил в интервью "АиФ" к.м.н., врач-отоларинголог высшей квалификационной категории Владимир Зайцев.

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Защитная слизь (сопли) активно вырабатывается в носоглотке при воспалении. При резком сморкании слизь может проникнуть в уши через слуховую трубу. У ребенка это может произойти самопроизвольно ввиду особенностей строения детского организма, а у взрослых — из-за сморкания.

После неправильного сморкания сопли забивают собой слуховую трубу, начинается воспаление, отек слизистой, в ухе закрываются вентиляционные проходы, может развиться отит и даже менингит (если гной дойдет до мозга). Счет в таких случаях, отмечает Зайцев, идет не на дни, а на часы.

"Сначала отмечается евстахеит, когда воспаляется слуховая труба, затем из нее весь патологический процесс перемещается в среднее ухо — это уже тубоотит, потом отит становится экссудативным, то есть появляется жидкость в ухе. И финальной стадией эта жидкость превращается в гной, тогда ставится диагноз острый средний гнойный отит", — говорит Зайцев.

При таком диагнозе в конечном счете перепонка лопается из-за давления, и человеку становится лучше, потому что жидкость уходит. Однако есть вероятность, что перфорация, возникшая при разрыве перепонки, не заживет. Тогда могут возникнуть проблемы со слухом.

Врач утверждает, что категорически нельзя сморкаться резко. Если во время насморка человек слышит бульканье или хлюпанье, а уши закладывает, пациент может потерять слух. Для того, чтобы это предотвратить, надо использовать сосудосуживающие капли для носа, ушные капли, можно сделать пневмомассаж барабанной перепонки спринцовкой.

Если ничего не помогло, следует обратиться за медицинской помощью.