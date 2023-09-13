Чем различаются ОРВИ, ОРЗ и грипп

Практически всем знакомы эти названия: ОРВИ, ОРЗ и грипп. Однако мало кто разбирается, чем они отличаются между собой.

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На самом деле ОРЗ – это скорее общее название респираторных заболеваний как верхних, так и нижних дыхательных путей вне зависимости от их происхождения. А вот ОРВИ и грипп уже дают более узкую и подробную картину, уточняя природу болезни и четко оговаривая методы ее лечения.

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"Рамблер" поговорил со специалистом и узнал, как различать эти популярные респираторные заболевания между собой, несмотря на их схожесть.

Кратко

ОРВИ — острая респираторная вирусная инфекция. Обычно она выражается в поражении верхних или нижних дыхательных путей. Это ротоглотка, носоглотка, трахея, бронхи, легочная ткань. ОРЗ — это общая группа, к которой могут относиться любые заболевания дыхательной системы, то есть это уже общая группа заболеваний различной этиологии: и бактериальной, и вирусной. Грипп — название штамма вируса. Это непосредственно вирусная инфекция. Елисеев Максим Викторович Врач общей практики, бариатрический хирург

А теперь разберем вопрос более подробно, учитывая симптоматику каждого из заболеваний.

При ОРВИ

При ОРВИ больной чувствует слабость, ломоту в теле, его беспокоят сильные головные боли. Насморк и кашель же появляются лишь на второй или третий день после начала заболевания. Температура тела при ОРВИ может подниматься до 38-39 градусов. ОРВИ является заразным заболеванием и как правило проявляется после контакта с источником заражения.

При ОРВИ чаще всего для лечения назначаются противовирусные препараты.

При ОРЗ

В отличие от симптоматики при ОРВИ, при остром респираторном заболевании боль в горле, кашель и насморк проявляются сразу же, а температура тела, как правило, колеблется между 37 и 38 градусами. ОРЗ чаще всего возникает из-за переохлаждения организма.

При ОРЗ врачи обычно назначают противовирусные препараты, и только при обнаружении бактериальной формы возбудителя, прописывают антибиотики.

При гриппе

При гриппе человеку становится плохо очень стремительно. Температура тела может подниматься до 40 градусов и плохо сбивается жаропонижающими средствами. Как правило, заложенность носа проявляется не сразу и ли не проявляется вовсе. Кашель начинается чаще всего спустя несколько дней после начала заболевания. Могут также наблюдаться трудности с дыханием и боли в груди.