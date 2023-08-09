Врач объяснила, чем отличаются вирусные заболевания от бактериальных

Врач-терапевт, директор Центра иммунокоррекции им. Ходановой Людмила Лапа рассказала об отличиях вирусных и бактериальных заболеваний. Подробностями эксперт поделилась в беседе с Pravda.ru.

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В первую очередь, медик отметила, что ОРВИ представляет собой острую респираторную вирусную инфекцию, а ОРЗ – острую респираторную инфекцию, вызванную бактериями.

В первом случае заболевание протекает с более высокой температурой и головной болью, а при бактериальных инфекциях появляется боль в горле.

Также при вирусной инфекции врачи для лечения назначают противовирусные препараты, а при бактериальной инфекции — антибактериальную терапию.

Кроме этого, заболевания отличаются своим течением. Вирусные длятся дольше, а бактериальные – меньше недели.