Врач объяснила, чем отличаются вирусные заболевания от бактериальных

Терапевт Лапа объяснила, чем отличаются вирусные заболевания от бактериальных
Врач-терапевт, директор Центра иммунокоррекции им. Ходановой Людмила Лапа рассказала об отличиях вирусных и бактериальных заболеваний. Подробностями эксперт поделилась в беседе с Pravda.ru.
В первую очередь, медик отметила, что ОРВИ представляет собой острую респираторную вирусную инфекцию, а ОРЗ – острую респираторную инфекцию, вызванную бактериями.
В первом случае заболевание протекает с более высокой температурой и головной болью, а при бактериальных инфекциях появляется боль в горле.
Также при вирусной инфекции врачи для лечения назначают противовирусные препараты, а при бактериальной инфекции — антибактериальную терапию.
Кроме этого, заболевания отличаются своим течением. Вирусные длятся дольше, а бактериальные – меньше недели.
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