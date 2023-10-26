Врач назвал главные ошибки при лечении насморка

Игнорирование врачебной помощи, бесконтрольное использование сосудосуживающих капель и неправильное промывание носа совсем не помогает избавиться от насморка, уверен отоларинголог Владимир Зайцев.

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В беседе с “Аргументами и фактами” он рассказал, что лишь немногие обращаются к врачам, но при наличие насморка крайне важно посетить специалиста. Врач подберет правильное лечение, которое поможет быстро выздороветь и не столкнуться с осложнениями болезни.

Отоларинголог также предупредил, что не стоит спрашивать совет у фармацевтов. Работники аптек предлагают купить препараты средней эффективности, не беря во внимание симптоматику и индивидуальное течение болезни.

Зайцев отметил, что не нужно пользоваться сосудосуживающими каплями дольше положенного. Лечиться ими можно только пару дней. Более длительное использование ведет к привыканию, которое может вызвать медикаментозный ринит.

Неправильное промывание носа тоже может нанести вред здоровью. Врач советует не делать раствор самостоятельно, лучше купить уже готовое средство в аптеке. Не стоит промывать нос травяными отварами и настоями, они могут вызвать аллергическую реакцию.