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Врач Романенко рассказала, на какие опасные заболевания может указывать бледная кожа

В некоторых случаях бледная кожа является одним из признаков проблем со здоровьем. Каких именно, "Москве 24" рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.

Названы опасные заболевания, для которых характерна бледность кожи
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Во-первых, бледная кожа может сигнализировать об анемии. Это патологическое состояние, для которого характерны пониженный уровень эритроцитов или концентрации гемоглобина в них.

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Помимо этого, иногда кожа становится более бледной и сухой при проблемах с сосудами (например, атеросклерозе), в работе почек и сердечной недостаточности. Это объясняется тем, что скорость кровотока снижается, как и насыщение крови кислородом.

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