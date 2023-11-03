Названы опасные заболевания, для которых характерна бледность кожи

В некоторых случаях бледная кожа является одним из признаков проблем со здоровьем. Каких именно, " Москве 24 " рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко .

Во-первых, бледная кожа может сигнализировать об анемии. Это патологическое состояние, для которого характерны пониженный уровень эритроцитов или концентрации гемоглобина в них.

Помимо этого, иногда кожа становится более бледной и сухой при проблемах с сосудами (например, атеросклерозе), в работе почек и сердечной недостаточности. Это объясняется тем, что скорость кровотока снижается, как и насыщение крови кислородом.