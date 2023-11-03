Перечислены основные правила подготовки к сдаче анализа крови

Врач Хухрев перечислил основные правила подготовки к сдаче анализа крови
Для того, чтобы результаты анализа крови были максимально точными, важно к нему подготовиться. Что можно и чего нельзя делать за несколько часов до его сдачи, "Москве 24" рассказал врач-терапевт Алексей Хухрев.
Перед сдачей общего анализа крови следует отказаться от потребления еды, алкогольных напитков, курения и занятий спортом. В противном случае, выводы о состоянии здоровья могут быть ошибочными.
А вот пить простую воду перед посещением врача не только можно, но и нужно, обратил внимание специалист.
"Потому что иначе кровь будет густая. Очень часто я вижу, что у тех, кто этого не делает, по результатам есть явные признаки сгущения".
На показателях в том числе отражается стресс. Если накануне сдачи анализа вы сильно нервничали, то лучше перенести ее на более спокойное время при наличии такой возможности, отметил врач.
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