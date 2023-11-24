Невролог предостерег от приема снотворных без консультации

Невролог Сутормин предостерег от приема снотворных без консультации
Невролог Максим Сутормин в беседе с РИА Новости посоветовал не принимать снотворные без предварительной консультации с врачом.
Прежде всего при нарушениях сна врач посоветовал отказаться от алкоголя, кофеина и никотина. Кроме того, важно не есть перед сном, просыпаться и засыпать в одно и то же время и внедрить физические нагрузки.
Если же все это не помогает, Сутормин посоветовал прибегнуть к фитопрепаратам.
"Но за медикаментозными препаратами, если все вышеперечисленные методы не помогают, необходимо идти к врачу", – подчеркнул эксперт.
Невролог напомнил, что снотворные препараты имеют накопительный эффект и побочные явления, которые могут быть опасны.
Ранее "Рамблер" рассказывал о признаках инсульта.
Рамблер: главные новости