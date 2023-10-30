Невролог рассказал, в чем состоит отличие старческого маразма от деменции

Невролог Андреев рассказал, в чем состоит отличие старческого маразма от деменции
Термин “маразм” используется для описания когнитивных нарушений, которые появляются у пожилых людей, рассказывает невролог Максим Андреев.
В беседе с “Доктором Питером” он сообщил, что к нарушениям такого рода относятся цереброваскулярные заболевания и болезнь Альцгеймера. Однако есть и другие недуги, которые сказываются на когнитивном статусе.
У людей в возрасте 65 лет и выше когнитивные нарушения наблюдаются у каждого пятого, после 90 лет – у каждого второго. Однако это совсем не значит, что они приводят к развитию деменции.
Врач отмечает, что симптомы нарушения работы мозга могут отличаться, однако есть некоторые, присущие большинству. Среди них ухудшение памяти, затрагивающее недавние события в жизни, проблемы с фокусированием внимания и концентрацией, а также изменение в характере, которое характеризуется раздражительностью и апатией.
При деменции эти симптомы выражены довольно сильно, говорит невролог. Поэтому говорить о столь серьезном заболевании можно только тогда, когда проявления когнитивных нарушений начинают сильно сказываться на повседневной жизни.
Андреев убежден, что при правильном медикаментозном лечении и уходе можно обеспечить достойную жизнь тем, кто страдает от деменции.
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