Нейрогериатр Мхитарян рассказала, как общаться с больными деменцией родственниками
Нейрогериатр Элен Мхитарян рассказала, как общаться с родственниками, страдающими от деменции. Об этом пишет Pravda.Ru.
По словам эксперта, главное - не вступать с больными деменцией людьми в конфликты. Часто то, что они говорят, - это не капризы, а проявление заболевания. Бывает, что люди с таким диагнозом много раз повторяют одни и те же вопросы, и близких это раздражает, но необходимо проявить терпение и понимание, каждый раз отвечая.
Если же страдающий от деменции родственник начинает реагировать неадекватно, надо сменить тему разговора.
Пожилые люди особенно нуждаются во внимании и общении, им важно ощущать себя нужными. Нейрогериатр посоветовала давать им задания и хвалить, как детей. Например, можно смешать гречку и рис и попросить страдающего деменцией отделить одну крупу от другой или предложить распределить коробку пуговиц в группы по цветам.