Нейрогериатр Элен Мхитарян рассказала, как общаться с родственниками, страдающими от деменции. Об этом пишет Pravda.Ru.

По словам эксперта, главное - не вступать с больными деменцией людьми в конфликты. Часто то, что они говорят, - это не капризы, а проявление заболевания. Бывает, что люди с таким диагнозом много раз повторяют одни и те же вопросы, и близких это раздражает, но необходимо проявить терпение и понимание, каждый раз отвечая.

Если же страдающий от деменции родственник начинает реагировать неадекватно, надо сменить тему разговора.