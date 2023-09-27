$96.24+0.09101.99-0.26

Терапевт Кондрахин назвал 6 действий для здоровья сердца

Врач-терапевт Андрей Кондрахин рассказал, какие действия помогают сохранить здоровье сердца. Об этом пишет "Вечерняя Москва".

По словам медика, здоровье сердца определяют генетическая предрасположенность и приобретенные заболевания.

На второй фактор человек в силах повлиять. Для этого необходимо контролировать уровень холестерина, следить за уровнем сахара в крови, ограничить употребление поваренной соли, снизить вес, а также бросить курить и перестать пить алкоголь.

6 главных правил питания для здоровья сердца

Контроль этих факторов снижает риск развития с возрастом опасных заболеваний сердца. Если же у человека есть генетическая предрасположенность, кто-либо из близких родственников страдает от сердечно-сосудистых патологий, необходимо регулярно обследоваться у врача, сдавать анализы крови и делать кардиограмму.

Также не менее важно вести здоровый образ жизни, качественно спать и работать над снижением уровня стресса.

Ранее онколог назвал ранние симптомы рака легкого.

Главное о здоровье
Больше новостей
Рамблер: главные новости