Врач-терапевт Андрей Кондрахин рассказал, какие действия помогают сохранить здоровье сердца. Об этом пишет "Вечерняя Москва".

По словам медика, здоровье сердца определяют генетическая предрасположенность и приобретенные заболевания.

На второй фактор человек в силах повлиять. Для этого необходимо контролировать уровень холестерина, следить за уровнем сахара в крови, ограничить употребление поваренной соли, снизить вес, а также бросить курить и перестать пить алкоголь.

Контроль этих факторов снижает риск развития с возрастом опасных заболеваний сердца. Если же у человека есть генетическая предрасположенность, кто-либо из близких родственников страдает от сердечно-сосудистых патологий, необходимо регулярно обследоваться у врача, сдавать анализы крови и делать кардиограмму.