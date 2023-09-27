Онколог назвал ранние симптомы рака легкого

Врач-онколог Александр Серяков рассказал, по каким симптомам можно распознать рак легкого на ранней стадии. Об этом пишет издание "Известия".

По словам медика, часто на начальном этапе заболевание протекает бессимптомно. По этой причине здоровым людям необходимо проходить обследования минимум раз в два года.

У некоторых симптомы могут появиться и на ранней стадии рака легкого, однако они могут быть не очень очевидными. Так, среди первых признаков, на которые стоит обратить внимание, - необъяснимая слабость и утомляемость, снижение аппетита и работоспособности, потеря веса, периодический подъем температуры до 37-38 градусов.

Со временем к данным симптомам может добавиться непроходящий кашель, который становится сильнее. На более поздних стадиях рака легкого могут появиться боли в груди, одышка, осиплость голоса, кашель с кровью, поражение лимфатических узлов в области шеи и подмышечных впадин.

В 80% случаев рак легких диагностируют курильщикам с большим стажем. Также в группе риска люди с хроническими патологиями легких, сотрудники АЗС, строители, работающие на вредном производстве, живущие в местах с плохой экологией, а также те, у кого кто-либо в семье болел онкологией. Таким пациентам необходимо проходить профилактических обследования минимум раз в год.