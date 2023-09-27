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Онколог Серяков назвал ранние симптомы рака легкого

Врач-онколог Александр Серяков рассказал, по каким симптомам можно распознать рак легкого на ранней стадии. Об этом пишет издание "Известия".

Онколог назвал ранние симптомы рака легкого
© РИА Новости

По словам медика, часто на начальном этапе заболевание протекает бессимптомно. По этой причине здоровым людям необходимо проходить обследования минимум раз в два года.

У некоторых симптомы могут появиться и на ранней стадии рака легкого, однако они могут быть не очень очевидными. Так, среди первых признаков, на которые стоит обратить внимание, - необъяснимая слабость и утомляемость, снижение аппетита и работоспособности, потеря веса, периодический подъем температуры до 37-38 градусов.

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Со временем к данным симптомам может добавиться непроходящий кашель, который становится сильнее. На более поздних стадиях рака легкого могут появиться боли в груди, одышка, осиплость голоса, кашель с кровью, поражение лимфатических узлов в области шеи и подмышечных впадин.

В 80% случаев рак легких диагностируют курильщикам с большим стажем. Также в группе риска люди с хроническими патологиями легких, сотрудники АЗС, строители, работающие на вредном производстве, живущие в местах с плохой экологией, а также те, у кого кто-либо в семье болел онкологией. Таким пациентам необходимо проходить профилактических обследования минимум раз в год.

Ранее был назван простой способ предотвратить рак.

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