Согласно статистике, рак печени занимает пятое место в мире по распространенности у мужчин и девятое — среди женщин. Ежегодно диагностируется более 800 тысяч новых случаев заболевания.

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Какие симптомы могут указывать на рак печени и почему он возникает? Рассказываем в материале "Рамблера".

Печень расположена в правой верхней части брюшной полости, под диафрагмой и над желудком. В органе может образоваться несколько видов рака. Наиболее распространенным типом является гепатоцеллюлярная карцинома. Она начинается в основном типе клеток печени - гепатоцитах. Другие виды рака печени, внутрипеченочная холангиокарцинома и гепатобластома, встречаются гораздо реже.

Чаще всего при этом встречается рак, который начинается в другой области тела, например, в толстой кишке или легких, и только затем распространяется на печень. Он называется метастатическим раком.

Причины рака печени

Рак печени возникает, когда в ДНК клеток происходят мутации. Иногда причина появления злокачественной опухоли известна, например, это могут быть хронические инфекции гепатита. Но иногда рак печени возникает у людей без каких-либо сопутствующих заболеваний, и неясно, что его вызывает.

К фактором риска относятся:

Гепатит В и С.

Цирроз печени.

Некоторые наследственные заболевания печени.

Диабет.

Неалкогольная жировая болезнь печени.

Воздействие афлатоксинов. Афлатоксины - это яды, вырабатываемые плесневыми грибами.

Чрезмерное употребление алкоголя.

Симптомы рака печени

На ранних стадиях у большинства людей нет никаких симптомов заболевания. Когда рак прогрессирует, у человека могут появиться:

Потеря веса без причины

Потеря аппетита

Боль в верхней части живота

Тошнота и рвота

Общая слабость и утомляемость

Вздутие живота

Пожелтение кожи и белков глаз

Очень светлый кал