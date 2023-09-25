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Какие симптомы могут указывать на рак печени

Согласно статистике, рак печени занимает пятое место в мире по распространенности у мужчин и девятое — среди женщин. Ежегодно диагностируется более 800 тысяч новых случаев заболевания.

Какие симптомы могут указывать на рак печени
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Какие симптомы могут указывать на рак печени и почему он возникает? Рассказываем в материале "Рамблера".

Печень расположена в правой верхней части брюшной полости, под диафрагмой и над желудком. В органе может образоваться несколько видов рака. Наиболее распространенным типом является гепатоцеллюлярная карцинома. Она начинается в основном типе клеток печени - гепатоцитах. Другие виды рака печени, внутрипеченочная холангиокарцинома и гепатобластома, встречаются гораздо реже.

Чаще всего при этом встречается рак, который начинается в другой области тела, например, в толстой кишке или легких, и только затем распространяется на печень. Он называется метастатическим раком.

Причины рака печени

Рак печени возникает, когда в ДНК клеток происходят мутации. Иногда причина появления злокачественной опухоли известна, например, это могут быть хронические инфекции гепатита. Но иногда рак печени возникает у людей без каких-либо сопутствующих заболеваний, и неясно, что его вызывает.

К фактором риска относятся:

  • Гепатит В и С.
  • Цирроз печени.
  • Некоторые наследственные заболевания печени.
  • Диабет.
  • Неалкогольная жировая болезнь печени.
  • Воздействие афлатоксинов. Афлатоксины - это яды, вырабатываемые плесневыми грибами.
  • Чрезмерное употребление алкоголя.

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Симптомы рака печени

На ранних стадиях у большинства людей нет никаких симптомов заболевания. Когда рак прогрессирует, у человека могут появиться:

  • Потеря веса без причины
  • Потеря аппетита
  • Боль в верхней части живота
  • Тошнота и рвота
  • Общая слабость и утомляемость
  • Вздутие живота
  • Пожелтение кожи и белков глаз
  • Очень светлый кал

Если у вас появились какие-либо из этих симптомов, обратитесь за консультацией к врачу: терапевту или гастроэнтерологу. Он назначит вам дополнительные анализы и обследования для постановки точного диагноза.

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