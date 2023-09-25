Какие симптомы могут указывать на рак печени
Согласно статистике, рак печени занимает пятое место в мире по распространенности у мужчин и девятое — среди женщин. Ежегодно диагностируется более 800 тысяч новых случаев заболевания.
Какие симптомы могут указывать на рак печени и почему он возникает? Рассказываем в материале "Рамблера".
Печень расположена в правой верхней части брюшной полости, под диафрагмой и над желудком. В органе может образоваться несколько видов рака. Наиболее распространенным типом является гепатоцеллюлярная карцинома. Она начинается в основном типе клеток печени - гепатоцитах. Другие виды рака печени, внутрипеченочная холангиокарцинома и гепатобластома, встречаются гораздо реже.
Чаще всего при этом встречается рак, который начинается в другой области тела, например, в толстой кишке или легких, и только затем распространяется на печень. Он называется метастатическим раком.
Причины рака печени
Рак печени возникает, когда в ДНК клеток происходят мутации. Иногда причина появления злокачественной опухоли известна, например, это могут быть хронические инфекции гепатита. Но иногда рак печени возникает у людей без каких-либо сопутствующих заболеваний, и неясно, что его вызывает.
К фактором риска относятся:
- Гепатит В и С.
- Цирроз печени.
- Некоторые наследственные заболевания печени.
- Диабет.
- Неалкогольная жировая болезнь печени.
- Воздействие афлатоксинов. Афлатоксины - это яды, вырабатываемые плесневыми грибами.
- Чрезмерное употребление алкоголя.
Симптомы рака печени
На ранних стадиях у большинства людей нет никаких симптомов заболевания. Когда рак прогрессирует, у человека могут появиться:
- Потеря веса без причины
- Потеря аппетита
- Боль в верхней части живота
- Тошнота и рвота
- Общая слабость и утомляемость
- Вздутие живота
- Пожелтение кожи и белков глаз
- Очень светлый кал
Если у вас появились какие-либо из этих симптомов, обратитесь за консультацией к врачу: терапевту или гастроэнтерологу. Он назначит вам дополнительные анализы и обследования для постановки точного диагноза.