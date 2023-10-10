О признаках инсульта рассказала врач-невролог «СМ-Клиника» Ольга Зинчева изданию «Известия».

Специалист объяснила, что бывает ишемический и геморрагический инсульты, однако первый по статистике встречается гораздо чаще.

Ишемический инсульт, по ее словам, развивается из-за того, что сосуд головного мозга закупоривается или спазмируется. Иногда инсульт случается из-за опухоли в мозге, сдавливания сосуда или не контролируемой артериальной гипертензии. А вот геморрагический инсульт возникает из-за разрыва сосуда головного мозга.

Среди самых распространенных симптомом инсульта, врач назвала головную боль. По словам медика, мы все испытываем головную боль, но при инсульте она совсем другая. Многие описывают ее как удар топором или ножом по затылку, но боль при этом кажется давящей или тупой и очень сильной. Такая боль может становиться еще сильнее при изменении положения тела или кашле, но возникает без видимых причин, внезапно для человека.

Кроме того, часто при инсульте случается головокружение с потерей равновесия и нарушением координации. Все это часто сочетается с тошнотой и рвотой, однако после рвоты в этом случае облегчение не наступает, в отличие от приступа мигрени.

Другой симптом - онемение какой-то части тела, в зависимости от пораженной зоны в мозгу. Так, у пациента можт отняться нога, лицо, язык, может развиться односторонняя слабость конечностях. Это может быть простое онемение или даже невозможность поднять руку/ногу.

Распространенный сигнал инсульта - невозможность улыбнуться. Точнее, при попытке улыбнуться, у человека возникает асимметрия лица, сглаживается носогубная складка, возникает икота, текут слезы или слюни, нарушается глотание.

Очевидный симптом - нарушение речи. Человек с инсультом не сможет отвечать на предложения и связно говорить, речь становится невнятной.

При этом при инсульте часто нарушается зрение, иногда даже до полной потери с одной стороны.

Кроме того, медик объяснила, что у пациентов с инсультом иногда нарушается сознание, вплоть до комы, случаются психические нарушения, проявляется агрессия, апатия, плаксивость, развивается депрессия.

При обнаружении симптомов стоит немедленно обратиться к специалистов.