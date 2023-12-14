Стало известно, какая инфекция повышает риск развития болезни Альцгеймера

Инфицирование желудочной бактерией Хеликобактер пилори может повысить риск развития болезни Альцгеймера. У людей старше 50 лет риск после симптоматической инфекции может быть выше в среднем на 11 процентов, а через десять лет после заражения — еще больше, на 24 процента.

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Таковы результаты исследования Берлинского университета Шарите и Университета Макгилла (Канада), опубликованные в журнале Alzheimer's & Dementia.

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Исследователи давно подозревали, что Хеликобактер пилори, распространенный микроб в кишечнике, является потенциальным фактором риска.

Почти треть всех людей в Германии заражены этим видом бактерий. Инфекция может протекать бессимптомно, но бактерия способна вызвать воспаление слизистой оболочки желудка или даже рак желудка. Многочисленные лабораторные исследования также выявили связь между хеликобактерной инфекцией и центральной нервной системой.

«Мы знаем, что бактерия может попасть в мозг различными путями, потенциально вызывая там воспаление, повреждение и разрушение нейронов. Когда желудок поврежден этими микробами, он также не может эффективно усваивать витамин B12 и железо, что также повышает риск развития деменции», — объясняет профессор Антониос Дурос, фармакоэпидемиолог из Шарите и ведущий автор исследования.

Их исследование не только имело очень большую выборку — более четырех миллионов человек, — но и учитывало временной интервал между заражением и возможным повышением риска развития болезни Альцгеймера. Исследователи использовали данные, полученные из электронных историй болезни в Великобритании, чтобы количественно оценить связь между Хеликобактер пилори и болезнью Альцгеймера на протяжении всей жизни человека.

Но это не означает, что у всех, кто перенес симптоматическую инфекцию, обязательно разовьется болезнь Альцгеймера. Расчеты показывают увеличение относительного риска по сравнению с людьми, у которых не было симптоматической хеликобактерной инфекции после 50 лет.

Однако исследователи опасаются, что усилия по уничтожению этого кишечного микроба действительно могут повлиять на развитие болезни Альцгеймера, и если это так, то необходимо сначала проверить это в крупномасштабных выборочных исследованиях.