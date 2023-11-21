Ученые: наличие висцерального жира приводит к болезни Альцгеймера
Наличие висцерального жира повышает риск развития болезни Альцгеймера даже больше, чем обычное ожирение, показало исследование.
Висцеральный жир обволакивает органы, находящиеся глубоко внутри тела. Скрытый жир вызывает воспаление, которое приводит к воспалению в мозге. Висцеральный жир также называют жиром skinny fat, что означает «жир худобы», потому что его может быть и вовсе не видно внешне, он часто бывает у людей с нормальным индексом массы тела.
Небольшое исследование, в котором приняли участие 54 человека среднего возраста, показало, что у тех, кто имел большее количество висцерального жира, в мозге было больше опасных белков, связанных с деменцией, чем у тех, у кого было больше подкожного жира.
Висцеральный жир может выделять в кровь химические вещества и гормоны, вызывающие воспаление, в том числе в мозге, что является одной из основных причин развития болезни Альцгеймера.
С помощью магнитно-резонансной томографии измерялся объем подкожного и висцерального жира. В ходе МРТ мозга участников также измерялась толщина коры головного мозга — слоя мозга, отвечающего за речь, долговременную память, восприятие и суждения. По мере прогрессирования болезни Альцгеймера этот слой становится все тоньше.
Одновременно с этим у части участников исследования проводилось ПЭТ-сканирование, чтобы определить, повышается ли уровень белков амилоида и тау. Считается, что амилоид и тау — белки, нарушающие связь между клетками мозга и являющиеся ключевыми маркерами болезни Альцгеймера.
Исследователи сопоставили результаты измерения количества жира и сканирования мозга и обнаружили, что у участников с большим количеством висцерального жира в мозге было больше амилоида, что указывает на повышенный риск развития болезни Альцгеймера. Эта взаимосвязь была хуже выражена у мужчин, чем у женщин.
Исследователи обнаружили, что этот жир связан с изменениями в мозге участников уже в возрасте 50 лет — за 15 лет до появления первых симптомов потери памяти при болезни Альцгеймера.
Ученые планируют наблюдать за участниками исследования, чтобы узнать, как висцеральный жир влияет на мозг в течение долгого времени.
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