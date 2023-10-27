Диагноз жировой гепатоз: паниковать или нет

Жировой гепатоз или стеатоз печени – это заболевание, характеризующееся избыточным накоплением жира в печеночных клетках гепатоцитах. Это связано с нарушением обмена веществ и является звеном так называемого метаболического синдрома.

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Подробнее об этом недуге "Рамблеру" рассказала гастроэнтеролог Вероника Корнилова.

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Как проявляется?

Возможны такие состояния, как тяжесть и дискомфорт в правом подреберье, чувство распирания в области печени. Во многих случаях симптомов может и не быть вовсе.

На УЗИ стеатоз обычно описывается увеличенной печенью, повышением эхогенности, дистальным затуханием ЭХО-сигнала. В более запущенных случаях можно увидеть так называемую «белую печень». При наличии стеатоза в биохимическом анализе крови возможно повышение трансаминаз (АЛТ и АСТ), намного реже – уровня билирубина. Изменений в анализах крови может и не быть вовсе. При повышении печеночных проб принято говорить не о стеатозе, а о стеатогепатите. Хотя сам факт повышения этих параметров не говорит о прогнозе. Корнилова Вероника Александровна Гастроэнтеролог

Кто в группе риска?

Подозревать у себя стеатоз печени стоит всем людям с метаболическим синдромом. Для него характерны – ожирение, повышение артериального давления, нарушение обмена холестерина, проблемы с сахаром. Чем больше из перечисленного есть у пациента, тем выше риски развития стеатоза. Проверьте себя – талия у женщины должна быть менее 80 см, у мужчины – до 94 см. Если это не так, то стоит задуматься над более глубоким обследованием печени.

Какие обследования сделать?

Если вы в группе риска, то тянуть с обследованием печени не стоит. Для этого обычно проходят УЗИ брюшной полости и следующие анализы: общий анализ крови и биохимию (АЛТ, АСТ, билирубин общий и фракции, ГГТП, щелочную фосфатазу, общий белок, сахар, холестерин). Помимо вышеперечисленного стоит сделать эластометрию или фиброскан. Именно эти исследования помогут нам определить степень фиброза, которую невозможно определить по УЗИ. Корнилова Вероника Александровна Гастроэнтеролог

Какова опасность?

Не стоит относиться к стеатозу, как к заболеванию, которое есть «у всех». Основная опасность его состоит в том, что без лечения возникает фиброз, который прогрессирует вплоть до развития цирроза печени.

К сожалению, это процесс развивается абсолютно незаметно для пациента – нет значимых проблем с самочувствием, печеночные пробы могут быть в норме длительное время. Такое мнимое благополучие зачастую играет очень плохую роль – пациент не чувствует опасности и не принимает никаких мер. Корнилова Вероника Александровна Гастроэнтеролог

Как решить проблему?

Работать со стеатозом можно и даже нужно. Чем раньше вы начнёте действовать в правильном направлении, тем лучше будет результат. Особенно важно это при наличии фиброза печени, потому что он прогрессирует, если не принимать никаких мер.

Вот самые важные направления в работе.

Нормализация массы тела

Коррекция веса очень важна, но не менее важны темпы её снижения. Резко худеть нельзя. Оптимальной будет потеря веса от 2х до 4х кг ежемесячно, но без «качелей». Стремиться нужно не к определенным цифрам веса, а к нормализации объёма талии.

Увеличение физической активности

Физическая активность должна быть представлена наиболее комфортными кардионагрузками. Учитывая то, что большинство пациентов со стеатозом имеют лишний вес, бег не особо приветствуется, потому что может навредить опорно-двигательному аппарату.

Самый оптимальный вариант – регулярное посещение бассейна. Если это невозможно, то подойдут и пешие прогулки быстрым темпом. В день желательно проходить не менее 10 тысяч шагов. Важно и то, что нагрузки должны быть ежедневными. Корнилова Вероника Александровна Гастроэнтеролог

Коррекция рациона питания

Рацион имеет огромное значение для здоровья, печень не исключение. Из него стоит убрать плохие жиры – баранина, свинина, жирная говядина, гусь, утка, кожица с птицы, маргарин, майонез, сливочное масло. Минимизируем и простые углеводы – добавленный сахар, хлеб, выпечка, сладости, макароны, картофель, белый рис. На пользу пойдёт клетчатка, особенно в свежем виде. Вредные жиры заменяем на полезные растительные масла (оливковое, подсолнечное, льняное и т.д., орехи, авокадо, семена тыквенные, подсолнечника и прочее).

Медикаментозная терапия

С целью улучшения состояния печени и минимизации фиброза обычно назначаются препараты группы урсосана на основе урсодезоксихолевой кислоты из расчёта 12-15 мг на кг веса пациента. Длительность лечения составляет обычно несколько месяцев, после чего курсы повторяются.

Благоприятно влияют на печень в такой ситуации также Витамин Е (назначается обычно в дозе 200-400 мг в сутки) и повторные курсы Омега-3. Корнилова Вероника Александровна Гастроэнтеролог

Иногда могут использоваться препараты на основе адеметионина (гептрал, гептор и т.д.), особенно если у пациента есть повышение трансаминаз (АЛТ, АСТ). Препараты на основе эссенциальных фосфолипидов (фосфоглив форте и т.д.) тоже благоприятно влияют на работу печени. Длительность лечения составляет не менее месяца.