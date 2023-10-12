Гастроэнтеролог объяснил, почему возникает ком в горле

Около 45 процентов людей чувствовали так называемый ком в горле, будто в области шеи застряло что-то инородное. О том, почему такое происходит рассказал кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог и гепатолог Сергей Вялов.

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Как объяснил эксперт, в большинстве случаев такой симптом не говорит о наличии болезней. Такое ощущение чаще всего связано с нарушениями нервной системы и тревожными расстройствами.

Если это так, то для лечения психотерапевт может назначить антидепрессанты и анксиолитики (противотревожные средства). Кроме того, помочь может когнитивно-поведенческая терапия. Ощущение кома в горле пройдет, когда психоэмоциональное состояние будет восстановлено.

А вот вот если еда часто идет "не в то горло" или при глотании вы ощущаете дискомфорт, то это может быть связано с воспалением лор-органов или развитием опухоли.