Врач Денис Банный рассказал, чем опасно злоупотребление спреями, пастилками и леденцами от боли в горле. Об этом сообщает RT.

По словам медика, некоторые компоненты в составе спреев могут спровоцировать аллергическую реакцию. В худшем случае она может вызвать отек Квинке. Это опасное состояние, которое проявляется в виде резко нарастающего отека кожи и слизистых оболочек в районе глаз, дыхательных путей и ротовой полости.

"При этом отек гортани особенно опасен — он может привести к удушью", — заявил врач.

Спреи нельзя использовать без назначения врача беременным и кормящим женщинам, а также детям, так как некоторые из них оказывают тератогенный эффект и могут вызывать рефлекторный спазм дыхательных путей у младенцев и малышей до 3 лет.