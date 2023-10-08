Врач Банный рассказал, чем опасны спреи и леденцы от боли в горле
Врач Денис Банный рассказал, чем опасно злоупотребление спреями, пастилками и леденцами от боли в горле. Об этом сообщает RT.
По словам медика, некоторые компоненты в составе спреев могут спровоцировать аллергическую реакцию. В худшем случае она может вызвать отек Квинке. Это опасное состояние, которое проявляется в виде резко нарастающего отека кожи и слизистых оболочек в районе глаз, дыхательных путей и ротовой полости.
"При этом отек гортани особенно опасен — он может привести к удушью", — заявил врач.
Спреи нельзя использовать без назначения врача беременным и кормящим женщинам, а также детям, так как некоторые из них оказывают тератогенный эффект и могут вызывать рефлекторный спазм дыхательных путей у младенцев и малышей до 3 лет.
Осторожно стоит быть и с пастилками и леденцами от першения и боли в горле. Врач посоветовал строго следовать инструкции, сколько раз и с каким интервалом их можно принимать. Если использовать их слишком часто, могут возникнуть проблемы с ЖКТ - боль в животе, тошнота, учащенное сердцебиение, сонливость.