Названы болезни, на которые может указывать першение в горле

Неприятные ощущения в горле могут проявиться после употребления холодного напитка или пребывания в прохладе. Однако иногда они являются симптомом опасных недугов, предупреждает издание The Sun с ссылкой на данные Национальной службы здравоохранения Великобритании.

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На першение в горле жалуются пациенты при простуде, коронавирусной инфекции и аллергии. В последнем случае обычно также наблюдаются заложенность носа и слезотечение.

Помимо этого, симптом сопутствует гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, при которой соляная кислота желудочного сока повреждает слизистую пищевода.

В некоторых случаях першение в горле проявляется при раке гортани и языка, отмечают специалисты. К другим признаком онкологии в данном случае относятся изменение голоса, трудности при проглатывании пищи и продолжительный кашель.