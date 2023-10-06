Онколог назвала неочевидные ранние симптомы рака

Некоторые изменения в самочувствии могут свидетельствовать не об усталости или незначительных проблемах со здоровьем, а о развитии онкологии. На какие симптомы следует обратить внимание и обследоваться при их появлении, "Царьграду" рассказала онколог Инна Тулина.

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По словам специалиста, злокачественная опухоль размером более 2-3 см может вызывать различные симптомы интоксикации. Речь идет, например, о необъяснимой потери веса и изменений в режиме питания или физической активности. Это объясняется тем, что раковое образование постоянно растет, и его клеткам требуются питательные вещества.

Также стоит обратить внимание на появление новых родинок, язв, покраснений или сыпи на коже, которые не заживают, меняют свой цвет или плотность. Насторожиться следует и при менее очевидных симптомах, в том числе затруднении при глотании, дыхании или хриплости голоса.

К крайне тревожным признакам онколог отнесла выделение крови из прямой кишки, мочеиспускательного канала, горла при кашле, носа или уха.

"Важно помнить, что симптомы рака могут быть схожи с другими заболеваниями, и только врач может провести диагностику", – напомнила врач.