Лор Зайцев рассказал, как защитить горло осенью
Отоларинголог Владимир Зайцев дал простые советы, как уберечь горло в холодную погоду. Рекомендации врача приводит NEWS.ru.
По словам специалиста, в холодное время года желательно меньше разговаривать на улице, не спать с открытыми окнами, не злоупотреблять острым, соленым, перченым, горячим, холодным.
"Если человек будет придерживаться обычной диеты, не будет злоупотреблять острым, соленым, перченым, горячим, холодным, задней стенке глотки он не навредит. Меньше разговаривать на холоде, чтобы не охлаждать заднюю стенку глотки. Выхолаживание во время ночного сна — у нас есть привычка спать с настежь открытыми окнами, но за восемь-девять часов сна температура воздуха значительно снижается, задняя стенка глотки выхолаживается, и ей будет хуже", — сказал Владимир Зайцев.