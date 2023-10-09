Лор Зайцев рассказал, как защитить горло осенью

"Если человек будет придерживаться обычной диеты, не будет злоупотреблять острым, соленым, перченым, горячим, холодным, задней стенке глотки он не навредит. Меньше разговаривать на холоде, чтобы не охлаждать заднюю стенку глотки. Выхолаживание во время ночного сна — у нас есть привычка спать с настежь открытыми окнами, но за восемь-девять часов сна температура воздуха значительно снижается, задняя стенка глотки выхолаживается, и ей будет хуже", — сказал Владимир Зайцев.