Врач рассказала, почему на животе появляется жир

Рост жира на животе далеко не всегда связан с неправильным питанием, рассказала врач-психотерапевт Татьяна Зеленкова-Захарчук в беседе с "Вечерней Москвой".

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Научиться регулярно питаться здоровой пищей и прибегать к физической активности можно только в том случае, если на это есть желание и силы. Утраченный интерес к спорту сигнализирует об апатии и ангедонии, с которыми нужно разбираться вместе с психологом.

Врач сделала акцент на том, что отказ от жареного и сладкого не поможет избавиться от лишних килограмм без помощи спорта и правильно выстроенного питания. Только такой образ жизни приведет к желаемому результату, уверена эксперт.