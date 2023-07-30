Нутрициолог перечислил продукты, усиливающие стресс

Некоторые продукты способны повысить уровень стресса, нервозности и даже вызвать панические атаки. Об этом рассказал врач-нутрициолог Игорь Строков изданию "МедикФорум".

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Нутрициолог отметил, что среди продуктов, которые вызывают стресс, на первом месте находится подсластитель. Он содержит аспартам, который повышает в организме гормон стресса — кортизол. В таком состоянии человек часто испытывает дискомфорт и головные боли.

Черный чай содержит щавелевую кислоту, которая уменьшает содержание минералов в костях. Это вызывает боль в теле, приводящую к нервозности.

Вредными также являются мармеладные мишки. Они вкусные, но заставляют человека чувствовать тревогу из-за красителя тартрацина (Е 102), который нарушает метаболизм в мозге. А фруктовые соки могут повысить адреналин, тем самым вызвав панику.

Стресс также повышает салями, содержащая гистамины.

"Поскольку они расширяют кровеносные сосуды, вы можете испытывать головокружение или головные боли", — отметил эксперт.

Более того, нервным человека может сделать соевый соус. В его составе присутствует глютен, который сильно нагружает кишечник и тем самым увеличивает раздражение.