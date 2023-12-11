Три вопроса доктору о насморке: сколько длится и как правильно лечить

Большинство вирусных инфекций сопровождаются насморком. Это всегда внезапно и неприятно. Иногда этот симптом может сохраняться несколько недель и даже месяцев.

Вместе с врачом-отоларингологом Анной Яковлевой рассказываем, как правильно лечить насморк и в каких случаях не обойтись без специалиста.

Сколько в среднем длится насморк и когда пора бить тревогу

Обычно он проходит самостоятельно в течение 7-10 дней. Еще недавно считалось, что насморк — это воспаление слизистой носа. Но сегодня известно, что при ОРВИ воспалительный процесс поражает не только нос, но и околоносовые пазухи, и вызывает синусит.

Вирусный синусит не требует назначения антибиотиков. Прекрасно лечится и без них, как обычная острая респираторная вирусная инфекция.

При таком риносинусите температура тела может повышаться до 37,5°C и выше в первые-третьи сутки заболевания, а потом нормализуется.

Тяжесть симптомов нарастает к 3-6 дню, дальше все идет на спад.

Выделения изменяются. Из прозрачных переходят в гнойные, затем снова становятся прозрачными.

Что делать, чтобы насморк быстро прошел

Если у вас повышена температура и беспокоит боль в носоглотке, то подключаем обезболивающие и жаропонижающие препараты.

Используем растворы морской соли с разной концентрацией, чтобы очистить слизистую и поддержать ее работу.

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Если нужно облегчить дыхание, допустим прием сосудосуживающих препаратов коротким курсом. Но помните, что лечебного эффекта сосудосуживающие не оказывают, зато легко вызывают привыкание.

В 0,5-2% случаев, по статистике, синусит может быть бактериальным и требовать лечения антибиотиками. Чаще всего он возникает как осложнение вирусной инфекции.

Как отличить бактериальный синусит от обычного

Насморк длится более 10 дней без признаков клинического улучшения.

Происходит новое усугубление симптомов насморка на фоне болезни через 5-6 дней от ее начала. Двухфазный характер болезни – было лучше, и вдруг, вновь ухудшение.

Заболевание началось с температуры 38...39°C, гнойных выделений из носа. Добавилась пульсирующая боль в лице, усиливающаяся при наклонах головы.

Все вышеперечисленное – повод обратиться к оториноларингологу.