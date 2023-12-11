Три вопроса доктору о насморке: сколько длится и как правильно лечить
Большинство вирусных инфекций сопровождаются насморком. Это всегда внезапно и неприятно. Иногда этот симптом может сохраняться несколько недель и даже месяцев.
Вместе с врачом-отоларингологом Анной Яковлевой рассказываем, как правильно лечить насморк и в каких случаях не обойтись без специалиста.
Сколько в среднем длится насморк и когда пора бить тревогу
Обычно он проходит самостоятельно в течение 7-10 дней. Еще недавно считалось, что насморк — это воспаление слизистой носа. Но сегодня известно, что при ОРВИ воспалительный процесс поражает не только нос, но и околоносовые пазухи, и вызывает синусит.
Вирусный синусит не требует назначения антибиотиков. Прекрасно лечится и без них, как обычная острая респираторная вирусная инфекция.
При таком риносинусите температура тела может повышаться до 37,5°C и выше в первые-третьи сутки заболевания, а потом нормализуется.
Тяжесть симптомов нарастает к 3-6 дню, дальше все идет на спад.
Выделения изменяются. Из прозрачных переходят в гнойные, затем снова становятся прозрачными.
Что делать, чтобы насморк быстро прошел
Если у вас повышена температура и беспокоит боль в носоглотке, то подключаем обезболивающие и жаропонижающие препараты.
Используем растворы морской соли с разной концентрацией, чтобы очистить слизистую и поддержать ее работу.
Если нужно облегчить дыхание, допустим прием сосудосуживающих препаратов коротким курсом. Но помните, что лечебного эффекта сосудосуживающие не оказывают, зато легко вызывают привыкание.
В 0,5-2% случаев, по статистике, синусит может быть бактериальным и требовать лечения антибиотиками. Чаще всего он возникает как осложнение вирусной инфекции.
Как отличить бактериальный синусит от обычного
- Насморк длится более 10 дней без признаков клинического улучшения.
- Происходит новое усугубление симптомов насморка на фоне болезни через 5-6 дней от ее начала. Двухфазный характер болезни – было лучше, и вдруг, вновь ухудшение.
- Заболевание началось с температуры 38...39°C, гнойных выделений из носа. Добавилась пульсирующая боль в лице, усиливающаяся при наклонах головы.
Все вышеперечисленное – повод обратиться к оториноларингологу.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что будет с организмом, если никогда не лечить насморк.