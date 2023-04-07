Что будет с вашим здоровьем, если никогда не лечить насморк

Врач-оториноларинголог АО «Медицина» Игорь Маневич предупредил о недопустимости игнорирования хронического насморка. Специалист объяснил, чем может грозить невыпеченный ринит.

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По словам Маневича, причинами постоянной заложенности носа и хронического ринита могут быть аллергии, аденоидит, инфекционные заболевания, синусит, а также пыль, грязный воздух, курение, длительный приём некоторых препаратов.

При хроническом насморке наблюдаются гной или слизь, заложенность носа, чихание и ощущение сухости. Для борьбы с этим состоянием необходимо регулярно проветривать помещение, следить за влажностью и поддерживать её на уровне 60%, избегать загрязнённых пространств и проветривать комнату. К тому же не стоит долго принимать сосудосуживающие капли, злоупотреблять курением и алкоголем.

Если не лечить хронический ринит, то можно столкнуться с осложнениями. Одно из них — носовые полипы, которые могут затруднять дыхание. Зачастую на фоне постоянного насморка развиваются инфекции среднего уха. Человек может быстрее уставать, замечать снижение работоспособности и страдать головной болью. Игорь Маневич Врач-оториноларинголог АО «Медицина»