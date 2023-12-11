У женщин в конце репродуктивного возраста или в перименопаузальном периоде иногда проявляются симптомы, которые могут свидетельствовать о развитии сахарного диабета. Об этом врач-эндокринолог Яна Соловьева рассказала в эфире радиостанции "Говорит Москва".

По словам специалиста, некоторые в этот период жалуются на ощущение дискомфорта и выделения на слизистых. В результате девушки обращаются за консультацией к гинекологу, и у них диагностируют сахарный диабет.

Для данного недуга характерны жажда, частое мочеиспускание, снижение веса и зуд кожи, отметила врач.

"Если человек ест как обычно, но похудел на 10-15 килограммов за короткий период времени, это токсическое воздействие глюкозы", – объяснила Соловьева.