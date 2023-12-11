Ученые предупредили женщин об опасности длительного сидения
Сидячий образ жизни негативно сказывается на работе органов и, как следствие, состоянии здоровья. Чем оно опасно именно для женщин, пишет издание New York Post с ссылкой на результаты исследования.
У женщин, которые проводят в сидячем положении более шести часов в день, риск развития миомы матки возрастает в два раза, выявили специалисты. Это объясняется тем, что малоподвижный образ жизни напрямую связан с ожирением и дефицитом витамина D, которые относятся к провоцирующим заболевание факторам.
Миома является доброкачественным новообразованием, которое возникает в мышечном слое матки. Миомы небольшого размера, как правило, безболезненны, однако более крупные новообразования могут вызывать болезненные ощущения, отеки, сильные кровотечения и запоры.
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