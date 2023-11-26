Правда ли, что авокадо снижает риск диабета

Придерживаться правильного рациона питания– это одна из первых рекомендаций, которую, вероятно, даст ваш врач, независимо от того, диагностирован ли у вас диабет или вы находитесь в группе риска. Хотя многие в первую очередь думают о сокращении потребления углеводов или сахара, добавление определенных продуктов также может снизить риск развития диабета. "Рамблер" расскажет о чудо-продукте для снижения риска развития диабета.

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Одним из таких продуктов является авокадо. Авокадо богато мононенасыщенными жирами, клетчаткой, витаминами C, E, K и B-6, а также такими питательными веществами, как рибофлавин, ниацин, фолиевая кислота, пантотеновая кислота, магний и калий. Они также являются отличным источником лютеина, бета-каротина и жирных кислот омега-3. 1

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«Не существует ни одного продукта, который волшебным образом защитит ваше тело от развития диабета. Но исследования показали, что постоянное употребление некоторых продуктов может со временем способствовать поддержанию здорового уровня сахара в крови», — объясняет Мэри Эллен Фиппс, магистр здравоохранения, автор «Поваренной книги по легкому диабету».

Контроль уровня сахара в крови

В отличие от большинства фруктов, в авокадо мало сахара; одна чашка содержит менее 1 грамма сахара. Одно авокадо также содержит много полезных жиров и клетчатки, которые способствуют лучшему контролю уровня глюкозы в крови.

Исследования показывают, что авокадо может помочь контролировать уровень сахара в крови. Одно исследование показало, что потребление авокадо связано со снижением уровня глюкозы и инсулина натощак и снижением заболеваемости диабетом 2 типа. Другое исследование выявило связь между потреблением авокадо и лучшим контролем уровня глюкозы и инсулина, особенно у людей с диабетом 2 типа.

Поддержка здоровья сердца

Заболевания сердца являются основной причиной смертности среди людей с диабетом. Если у вас диабет 2 типа, важно соблюдать диету, которая одновременно благоприятна для диабета и полезна для сердца .

Исследования показали, что диеты с большим количеством ненасыщенных жиров и клетчатки (два питательных вещества, источником которых является авокадо) связаны с меньшим количеством факторов риска сердечных заболеваний, таких как высокий уровень холестерина. Исследование людей с ожирением или избыточным весом и резистентностью к инсулину показало, что употребление авокадо вместо углеводов связано с улучшением уровня сахара в крови и уровня холестерина.

Ключевой источник питательных веществ

Магний и калий — два питательных вещества, которые играют ключевую роль в лечении и профилактике диабета, и их много в авокадо.

Исследователи полагают, что эти защитные эффекты могут быть связаны с ролью магния в метаболизме глюкозы и регуляции инсулина. У людей с диабетом, как правило, низкий уровень магния, а дефицит связан с резистентностью к инсулину — ключевым фактором развития диабета второго типа.

Магний также способствует здоровью сердечно-сосудистой системы, помогая организму поддерживать нормальный сердечный ритм и уровень артериального давления.