Невролог: покалывание в ногах может быть симптомом сахарного диабета

Врач-невролог Александра Алехина рассказала изданию "Секрет Фирмы" о том, какой необычный симптом может говорить о сахарном диабете.

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Покалывание в ногах может быть патологией, называемой «периферической полинейропатией» или «периферической нейропатией» (ПНП). У человека при таком недуге повреждаются периферические нервы, которые находятся за пределами головного и спинного мозга.

Одни из самых частых причин полиневропатии — сахарный диабет.

По словам врача, о поражении нервов говорят странные неприятные сенсорные ощущения в конечностях, а именно покалывания, онемения и колющую боль. У больного диабетом при полинейропатии возникает покалывание в ногах и немеют конечности. Характерный признак при этой болезни — «синдром жжения ног».