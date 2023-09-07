Британские ученые из Университета Суррея заявили о том, что депрессивное расстройство может провоцировать развитие диабета II типа. Результаты исследования специалистов опубликованы на портале Diabetes Times.

Специалисты изначально пришли к выводу, что люди, страдающие диабетом II типа, в два раза чаще сталкиваются с депрессивным расстройством по сравнению со здоровыми людьми. При этом не было ясности, какое из заболеваний проявляется первым и провоцирует другое, или связь между ними определяют какие-то другие факторы.

Новое исследование, в котором ученые проанализировали генетические данные сотен тысяч людей, доказало, что депрессивное расстройство действительно увеличивает риск развития диабета II типа. При этом влияние депрессии на диабет частично может зависеть от избыточной массы тела человека.

Кроме того, были определены семь генетических вариантов, способствующих как развитию диабета, так и депрессии. Риск развития диабета II типа из-за депрессии косвенно можно объяснить изменениями в биологических процессах, вызванных играющими не последнюю роль в секреции инсулина или воспаления в мозге общими генами двух заболеваний.

Ученые надеются, что новые данные смогут помочь в разработке новых методик для предотвращения развития болезни.