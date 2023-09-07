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Ученые: пищевые добавки в сладостях и готовых блюдах повышают риск инфарктов и инсультов

Употребление сладостей, выпечки и других ультра-обработанных продуктов повышает риск инфаркта или инсульта. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на французских исследователей.

Ученые: пищевые добавки в сладостях повышают риск инфарктов и инсультов
© Unsplash

Эксперты изучили влияние на здоровье некоторых эмульгаторов, которые используются для сохранения и придания текстуры упакованным продуктам, в числе которых торты, мороженое, хлеб, маргарин и полуфабрикаты.

Исследователи изучили группу из 95442 взрослых французов, которые не страдали от середчно-сосудистых недугов. Подопытных наблюдали с 2009 по 2021 год. Средний возраст участников составлял 43 года, 79% из них – женщины.

По прошествии семи лет эксперты выяснили, что высокое потребление целлюлозы от E460 до E468, которая используется для улучшения текстуры пищи, а также для ее сгущения, было связано с более высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний и ишемической болезни сердца.

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При этом ученые добавили, что одно исследование не может "установить причину". Но при этом эксперты подчеркнули, что результаты должны быть воспроизведены в других крупномасштабных исследованиях и могут «способствовать переоценке правил использования пищевых добавок в промышленности для защиты потребителей».

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