Онкологи перечислили пять признаков злокачественной родинки

Меланома является одной из самых агрессивных злокачественных опухолей. По каким признакам ее можно выявить, специалисты Национальной службы здравоохранения Великобритании рассказали изданию The Sun.

Во избежание развития онкологии врачи рекомендуют регулярно использовать солнцезащитные крем. Это универсальное правило, напоминают они: средство необходимо не только на пляже, но и в повседневной в жизни, в том числе в холода. Зимой, например, не будет лишним покрывать кремом с SPF кожу лица.