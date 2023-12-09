Онкологи перечислили пять признаков злокачественной родинки
Меланома является одной из самых агрессивных злокачественных опухолей. По каким признакам ее можно выявить, специалисты Национальной службы здравоохранения Великобритании рассказали изданию The Sun.
По словам специалистов, как правило, меланоме присущи следующие характеристики:
- Асимметрия;
- Неровные очертания;
- Сочетание двух или более цветов;
- Большой размер – большинство меланом обычно имеют диаметр более 6 мм;
- Постепенное увеличение.
Во избежание развития онкологии врачи рекомендуют регулярно использовать солнцезащитные крем. Это универсальное правило, напоминают они: средство необходимо не только на пляже, но и в повседневной в жизни, в том числе в холода. Зимой, например, не будет лишним покрывать кремом с SPF кожу лица.
Ранее "Рамблер" рассказывал, какие симптомы указывают на ранние стадии рака.
Рамблер: главные новости