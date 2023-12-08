Хирург перечислил семь факторов тромбообразования в ногах

Хирург Панков перечислил семь факторов тромбообразования в ногах
В зоне риска развития тромбозов – до 70% населения планеты. Какие факторы способствуют тромбообразованию в ногах, "Аргументам и Фактам" рассказал сосудистый хирург Андрей Панков.
По словам специалиста, к ним относятся сидячий образ жизни, атеросклероз сосудов, курение, аутоиммунные и онкологические заболевания.
"При раке происходят биохимические процессы, которые приводят к повышенному тромбообразованию", – объяснил хирург.
Также привести к возникновению тромбов могут прием гормональных препаратов и мерцательная аритмия. В последнем случае кровь крайне плохо циркулирует в ушке левого предсердия, отметил эксперт.
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