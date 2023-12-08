Хирург Панков перечислил семь факторов тромбообразования в ногах

В зоне риска развития тромбозов – до 70% населения планеты. Какие факторы способствуют тромбообразованию в ногах, "Аргументам и Фактам" рассказал сосудистый хирург Андрей Панков.

Хирург перечислил семь факторов тромбообразования в ногах
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По словам специалиста, к ним относятся сидячий образ жизни, атеросклероз сосудов, курение, аутоиммунные и онкологические заболевания.

"При раке происходят биохимические процессы, которые приводят к повышенному тромбообразованию", – объяснил хирург.

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Также привести к возникновению тромбов могут прием гормональных препаратов и мерцательная аритмия. В последнем случае кровь крайне плохо циркулирует в ушке левого предсердия, отметил эксперт.

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