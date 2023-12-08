"Чистый яд". Онколог высказалась об одном виде масел

"Чистый яд". Онколог Валиева высказалась об одном виде масел
На протяжении многих лет ученые изучают пользу и вред различных продуктов, в том числе масла. Некоторые считают самым вредным пальмовое, другие – подсолнечное. А вот кокосовое, напротив, зачастую получает похвалу от специалистов.
Однако, по мнению онколога Ульяны Валиевой, кокосовое масло является "чистым ядом", а его потребление негативно отражается на состоянии и работе органов, сообщает издание "НЕПРОСТО".
Этот вид масла содержит огромное количество насыщенных жиров, объяснила врач. Именно такие жиры способствуют повышению уровня "плохого" холестерина в крови и увеличению риска развития заболевания сердечно-сосудистой системы.
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