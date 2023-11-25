Самые вредные продукты для завтрака пожилых людей назвала диетолог Круглова

Некоторые вполне привычные продукты пожилым людям стоит исключить из своего рациона. Об этом в интервью NEWS.RU рассказала врач-диетолог Наталья Круглова.

Названы самые вредные продукты для завтрака пожилых людей
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Эксперт посоветовала людям в возрасте отказаться от каш быстрого приготовления, колбасы и белого хлеба во время утреннего приема пищи.

Круглова объяснила, что в простых углеводах очень мало пищевых волокон и витаминов. Зато много насыщенных жиров, которые могут вызвать проблемы с холестерином.

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Кроме того, эксперт рекомендовала пожилым людям ограничить в том числе потребление молочных продуктов, обладающих высокой жирностью. Например, не стоит злоупотреблять сливочным маслом.

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